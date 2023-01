Renzi, guadagna quasi 3 milioni di euro in giro a fare conferenze 

Nel 2021 Matteo Renzi ha guadagnato 2,6 milioni. È questo l’ammontare dell’ultima denuncia dei redditi che tutti i parlamentari, secondo quanto previsto dalla legge, devono depositare presso Camera o Senato. Per l’ex premier, ora leader di Italia viva, è un boom dopo la forte battuta d’arresto causata dal Covid. Nel corso della pandemia, infatti, l’attività di conferenziere di Renzi era drasticamente rallentata: per quanto riguarda le attività del 2020, il 730 di Renzi ammontava a 488 mila euro (nel 2019 era sopra il milione). Ora i viaggi in giro per il mondo, dalle Bahamas agli Emirati arabi passato per le capitali europee, sono ripartiti, assieme agli affari privati del senatore di Firenze. Nel 2022, dato ancora non pubblicato perché rientrerà nella prossima denuncia dei redditi, l’ex premier si è dimesso dal board di Delimobil, colosso russo del car sharing, il cui accordo prevedeva un milione di stipendio. Nel giorno dell’invasione dell’Ucraina Renzi si è però dimesso, rinunciando a quasi tutti gli emolumenti ancora non percepiti: 880 mila euro. corriere.it