La Lapponia finlandese è quanto di più si avvicini al sogno di una terra mitica. I contrasti costituiscono il fattore chiave della sua bellezza, caratterizzata da 24 ore di sole durante l’estate e dai giorni bui dell’inverno.

Per la maggior parte delle persone l’emozione di ammirare un’aurora boreale è un’esperienza da fare una volta nella vita. E’ uno dei posti migliori al mondo per osservare le aurore boreali, visibili per più di 200 notti l’anno, praticamente ogni due notti serene. I versatili comprensori della Lapponia offrono agli entusiasti dello sci praticamente di tutto, da facili discese per bambini a piste nere, e inoltre stupendi snowpark per immergersi nella che fa da cornice. La Lapponia offre anche le più belle escursioni della Finlandia: preferite essere trainati da cani o dalle renne di Babbo Natale? In entrambi i casi, resterete entusiasti della natura imbiancata che vi circonderà. A disposizione escursioni con renne e husky.

Redazione Digital