Reliquie di Carlo Acutis in Ciociaria, il giovane beato nell’Abbazia di Montecassino

Domenica l’Abbazia di Montecassino vivrà una giornata di particolare significato spirituale e culturale. Nella Basilica Cattedrale, infatti, sarà accolta una reliquia del già Beato Carlo Acutis, il giovane testimone di fede beatificato da Papa Francesco nel 2020 e già molto venerato in tutto il mondo, che sarà santificato proprio nella giornata di domenica da Papa Leone XIV. La reliquia – alcuni capelli del beato – resterà esposta per l’intera giornata. Fedeli, pellegrini e visitatori avranno così la possibilità di sostare in preghiera davanti ad essa, affidando le proprie intenzioni e lasciandosi ispirare dalla figura di Carlo, che ha saputo coniugare una profonda spiritualità con la freschezza e l’entusiasmo tipici della sua età.

Carlo Acutis, morto a soli 15 anni nel 2006 a causa di una leucemia fulminante, è ricordato come il “patrono di Internet” per la sua capacità di usare le nuove tecnologie come strumenti di evangelizzazione. La sua testimonianza continua a parlare soprattutto ai giovani, che in lui riconoscono un esempio vicino e concreto di santità quotidiana.

Accanto a questo momento spirituale, la giornata di domenica offrirà anche un’occasione culturale di grande valore. Torna infatti l’iniziativa “Domenica al Museo”, promossa dall’Abbazia di Montecassino in collaborazione con il Ministero della Cultura. Per l’intera giornata sarà possibile visitare gratuitamente la suggestiva “ Loggia del Paradiso” e il museo abbaziale, che custodisce capolavori d’arte, reperti e documenti di straordinaria importanza storica.

Redazione Digital