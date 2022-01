Regione Lazio, soldi alle imprese fino a 50mila euro a tasso zero

“A partire dal prossimo 25 gennaio, sarà possibile fare richiesta per il fondo rotativo per il piccolo credito – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Si tratta di una misura della Regione, rivolta a liberi professionisti, micro, piccole e medie imprese del Lazio, per prestiti a tasso zero da 10 fino a 50mila euro. Le richieste potranno essere inoltrate esclusivamente online sul portate farelazio.it, dove saranno consultabili tutte le ulteriori informazioni sulla misura. L’obiettivo è fornire alle imprese del Lazio ogni strumento utile a rilanciare il tessuto produttivo, a creare nuovi posti di lavoro e a superare questa fase così difficile anche per l’economia. La precedenti edizioni del fondo rotativo hanno evidenziato tutta l’importanza di questa misura, con l’utilizzo completo dei fondi a disposizione. È assolutamente necessario per aziende e liberi professionisti avere a disposizione nuova liquidità per investire, innovare e creare sviluppo”.

Redazione Digital