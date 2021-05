Già vicepresidente della I CCP, Sara Battisti è stata eletta presidente della commissione stessa, “Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia”.

“Un grande orgoglio l’elezione a Presidente della Prima Commissione, dopo esserne stata – in questi tre anni – Vicepresidente. Proseguirò, insieme agli altri membri, il lavoro svolto dal Presidente Lena, che ha portato a termine la riforma delle aziende speciali alla persona (ASP), ha lavorato in maniera stringente sui temi della legalità e riprenderemo da subito gli incontri da lui promossi con le Comunità Montane.

Insieme ai commissari saremo subito attivi per realizzare delle riforme organiche a sostegno degli enti locali, per il tramite di un lavoro che dovrà essere concertato con le amministrazioni con cui attiveremo delle riunioni da calendarizzare nel breve periodo. Il mio e nostro impegno è al fianco dei Sindaci e degli amministratori che in questi mesi hanno combattuto in prima linea la battaglia al Covid-19: con loro dobbiamo studiare le chiavi per una ripartenza sociale ed economica, in tutta sicurezza. Sono i Sindaci e gli amministratori i primi ad avere contezza di quanto effettivamente c’è da fare per aiutare le nostre comunità. Implementeremo altresì, una gestione dell’agenda politica volta alla lotta alle mafie, alla criminalità, alla sicurezza. Sappiamo che queste tematiche sono cruciali in questo periodo di emergenza pandemica che sta mettendo sotto scacco i cittadini con gravi problematiche legate, ad esempio, all’usura e alla micro-usura, nonché a possibili ingerenze mafiose, soprattutto nelle aziende.

Questa elezione è importante anche perché vuol dire rappresentanza per la Provincia di Frosinone: un lavoro che viene da lontano grazie ad una squadra importante e rappresentativa che nel Partito Democratico ha visto crescere e formarsi una classe dirigente all’altezza delle sfide che ci attendono. Grazie al sostegno dei cittadini del territorio che mi hanno eletta. Ora andiamo avanti per la ripartenza”.

