“Abbiamo presentato una proposta di legge regionale concernente la promozione del marchio turistico Lazio anche mediante l’allestimento di “Vetrine del Lazio”, intese come angoli promozionali dell’offerta turistica della nostra regione e la ricerca di mercati di qualità – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Con l’istituzione di quest’ultimo si intende veicolare un messaggio forte di identità culturale e territoriale ai diversi consumatori e clienti turistici, apponendo sotto il medesimo marchio, sia le proposte turistiche che quelle produttive. Il marchio va inteso anche come un importante strumento di marketing. Con questa proposta di legge intendiamo costituire anche un circuito regionale nel quale siano inserite le attività di ristorazione, ricettive nonché aziende agricole ecc. il marchio turistico Lazio potrà essere posizionato anche sui punti di informazione turistica, sugli itinerari, negli esercizi commerciali ecc. La nostra regione è ricca di eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche, e artigianali che devono essere messe a sistema per favorire l’indotto, e lo sviluppo dei flussi turistici”.

Redazione Digital