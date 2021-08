“Abbiamo appena approvato in aula l’emendamento che ho presentato al collegato – PL 294/2021 – per stanziare delle risorse alle asp, le nuove aziende pubbliche di servizi alla persona, finalizzate a dare un sostegno economico concreto per i servizi di cura – ha affermato il presidente della ICCP Enti Locali, Sara Battisti – Attraverso questo dettato, infatti, almeno il 50% delle risorse regionali potranno essere destinate alle asp per i percorsi di formazione dei caregiver familiari, avvalendosi di enti di formazione accreditati. Le asp rappresentano una grande opportunità per i territori: le vecchie IPAB, infatti, sono state razionalizzate negli organigrammi e nei costi, ed ora rappresentano un ente efficiente per offrire rinnovati servizi ai nostri cittadini. Si tratta di un ruolo di grande importanza per la riorganizzazione di un welfare solidale. Servizi sociali integrati e garantiti nella continuità, che operino in prossimità con i territori per non lasciare davvero indietro nessuno: queste le esigenze a cui, attraverso le asp, intendiamo dare una risposta fattiva. I caregiver sono una risorsa preziosa nel nostro sistema sociale, come Regione Lazio abbiamo assunto l’impegno di formalizzare nei loro confronti il sostegno e l’attenzione di cui hanno bisogno per rendere in maniera attenta, competente e sicura, il loro immenso servizio per le nostre comunità. In particolare, insieme al collega Ciani, abbiamo presentato una proposta di legge per promuovere il ruolo dei caregiver che metterà in moto un sistema concreto di aiuti per questa figura. Con questo emendamento, nelle more dell’approvazione della legge, si crea sin da ora un sistema integrato con la legge. Formare i caregiver vuol dire offrire loro gli strumenti per prendersi cura dei loro cari con competenza, rispettandone le esigenze e valorizzando da subito il loro percorso, anche in ottica futura. Le asp rappresentano gli enti più idonei per garantire l’esito della formazione di chi ne ha davvero bisogno. Ringrazio il Presidente Zingaretti e la Giunta regionale per questo risultato”.

Redazione Digital