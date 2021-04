“Voglio ringraziare Mauro Buschini per il lavoro svolto da presidente del consiglio regionale – ha affermato Sara Battisti – Ha diretto l’aula con spirito di servizio e imparzialità, come la sua figura richiedeva. L’ultimo anno è stato un anno difficile: governare la sede legislativa regionale in una situazione di emergenza come quella che abbiamo vissuto con il Covid, nell’ambito di una serie di procedure consiliari nuove e mai adottate prima, era complicato, ma Mauro ha saputo portare in aula le istanze che provengono dai cittadini. Ho iniziato la mia militanza politica con lui, e di lui ho sempre apprezzato la passione con cui ha rappresentato la sua e nostra comunità. Abbiamo radici comuni, entrambi siamo figli di operai che hanno conosciuto l’impegno nel lavoro dei nostri genitori, così come dei tanti cittadini della nostra terra. Con il suo gesto ha dimostrato senso di responsabilità verso tutta l’istituzione. Sarà la commissione trasparenza che sarà costituita a verificare che le procedure concorsuali siano state svolte a norma di legge, cosa di cui sono certa”.

Redazione Digital

Foto copertina scattata prima dell’emergenza sanitaria.