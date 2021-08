“Abbiamo appreso con piacere la decisione del Consiglio Regionale del Lazio, avvenuta nella seduta di ieri, di eleggere a difensore civico regionale Marino Fardelli, ex presidente del consiglio comunale di Cassino ed ex consigliere regionale – ha affermato Enzo Salera, sindaco di Cassino – A Marino Fardelli vanno, per questa sua elezione, le mie congratulazioni e quelle dell’Amministrazione Comunale. È un ruolo importante quello del Difensore civico e son sicuro che la città di Cassino e il Lazio saranno rappresentati al meglio”.

Redazione Digital