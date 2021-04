“Esprimo le mie più vive congratulazioni a Marco Vincenzi, eletto oggi presidente del consiglio regionale del Lazio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Il suo lavoro da Capogruppo del PD è stato importante: ha guidato con sapienza ed impegno il nostro gruppo in Consiglio. Marco trasferirà le sue competenze nel nuovo ruolo di Presidente dell’assise regionale. Rinnovo i ringraziamenti a Mauro Buschini che con le sue dimissioni ha dato un segnale forte di trasparenza e integrità politica. Ora torniamo a lavoro per rappresentare le istanze dei nostri cittadini in Consiglio regionale”.

