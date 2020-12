“Dal Lazio via libera a un sostegno concreto per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line, in forte sofferenza a causa della crisi da Covid-19 – ha affermato il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini – L’informazione locale è, per i cittadini, un pilastro di libertà e democrazia. Le forme di sostegno in favore delle imprese editoriali del Lazio, già gravate da una crisi strutturale, contribuiranno a mantenere qualità e livelli occupazionali e a garantire – conclude Buschini – di non spegnere le loro voci”.

Redazione Digital