Regionali, “Rischio rifiuti in Ciociaria D’Amato candidato del PD contro il termovalorizzatore”

“Il candidato in pectore del Partito Democratico alla Presidenza della Regione Lazio esce allo scoperto – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Dice chiaramente che di termovalorizzatore non ne vuole parlare, continuando, di fatto, la linea di Zingaretti, che in tutti questi anni ha portato la città di Roma a comparire sulle cronache non per turismo, cultura, e sviluppo, ma per i rifiuti, i quali venivano prontamente indirizzati alle province, Frosinone in primis. Tutto ciò conferma la mancanza di visione della Sinistra sul tema. I termovalorizzatori esistono in tutte le capitali europee. L’immondizia nella capitale è, ormai, un problema atavico, e la Regione Lazio è complice di tutto ciò perché non è mai stata in grado, con Zingaretti, di varare un piano adeguato. Pertanto non ci si dovrebbe neanche perdere in chiacchiere e costruirlo anche domani mattina il termovalorizzatore! I romani non possono continuare ad affogare nei rifiuti e le province, in special modo quella di Frosinone, a smaltirli!”

Redazione Digital