Regionali, presentazione candidatura Pasquale Ciacciarelli “Voce della mia terra”

“Parte una nuova avventura, che ha come forza motrice l’amore per la mia terra, quello che in questi cinque anni mi ha permesso di rappresentare le istanze di sindaci, amministratori e cittadini in consiglio regionale del Lazio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – È stato un percorso emozionante, vissuto a 360 gradi, 365 giorni su 365, giorno e notte. Un lavoro ripagato quotidianamente dall’affetto e la stima delle persone. A loro va il mio grazie; ora è arrivato il momento di scendere di nuovo in campo per continuare il grande lavoro svolto in questo quinquennio, grazie al sostegno della gente che vorrei ancora al mio fianco per questa nuova avventura. Presenterò la mia candidatura domenica alle 18 all’Hotel Edra Cassino per raccontare i risultati raggiunti e confrontarmi con i cittadini sui nuovi obiettivi. Continua l’impegno per la mia terra, stanca di essere trattata come una provincia di serie B, stufa di essere invasa dai rifiuti di Roma, desiderosa di riscatto, una sanità efficiente, risposte concrete su lavoro, ambiente, formazione e giovani. Continuerò ad essere la voce della mia terra!”.

Redazione Digital