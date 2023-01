Regionali, il sindaco di Isola del Liri candidato capolista al consiglio

“Questa mattina ho firmato la mia candidatura per il Consiglio regionale del Lazio – ha affermato Massimiliano Quadrini – La direzione del partito di Azione mi ha indicato come capolista ed è per me un grande onore a cui dedicherò tutte le mie energie. Non è stato per me solo un atto formale ma ho sentito la grande responsabilità derivante dall’impegno preso nei confronti di ognuno di voi e per questo territorio che amo. Insieme, pronti a partire!”.

Redazione Isola del Liri