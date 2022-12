Regionali, il consigliere Ciacciarelli ufficializza la candidatura al consiglio

“Travolto da una marea umana di affetto, stima, incitamento questa sera all’Hotel Edra di Cassino – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Con tantissimi amministratori, sindaci, e cittadini comuni abbiamo dato inizio ad una nuova era che ci porterà il 12 febbraio prossimo al governo della Regione Lazio! C’è una provincia esausta del modus operandi della Sinistra, di essere trattata come una provincia di serie B, logorata dalla cattiva amministrazione del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle, stanca di essere invasa dai rifiuti di Roma, desiderosa di riscatto, una sanità efficiente, risposte concrete su lavoro, ambiente, formazione e giovani. All’inizio hanno aperto la kermesse l’on. Abbruzzese, il presidente del consiglio provinciale Luca Zaccari, ed i consiglieri comunali di Cassino Leone e Borraccio i quali hanno precisato che pur non essendo iscritti al partito sposano la candidatura di Ciacciarelli in quanto l’unico vero rappresentante della provincia di Frosinone. A moderate l’evento il direttore Alessio Porcu, sono intervenuti 3 sindaci, il primo cittadino di Fiuggi in rappresentanza dell’area nord, il sindaco di Torrice rappresentante dell’area centro ed il sindaco de Vicalvi in rappresentanza dell’area sud della provincia e del sorano, oltre che un rappresentante del mondo delle Associazioni, e dei precari. Da Cassino premiamo sull’ acceleratore di una nuova avventura, che ha come stella polare e forza motrice l’amore per la mia terra, quello che in questi cinque anni mi ha permesso di rappresentare le istanze di sindaci, amministratori e cittadini in Consiglio Regionale del Lazio. È stato un percorso emozionante, vissuto a 360 gradi, 365 giorni su 365, giorno e notte. Un lavoro ripagato quotidianamente dall’affetto e la stima delle persone. A loro va il mio grazie; ora è arrivato il momento di scendere di nuovo in campo per continuare il grande lavoro svolto in questo quinquennio, grazie al sostegno della gente che vorrei ancora al mio fianco per questa nuova avventura. 87 interrogazioni a risposta immediata, 200 ordini del giorno, forum mensili regionali ed europei, oltre 200 emendamenti approvati. Molti risultati sono stati raggiunti nonostante la mia posizione di consigliere regionale di minoranza, e questo mi dà la carica per tagliare ancora più traguardi in maggioranza! Continuerò ad essere la voce della mia terra!”

