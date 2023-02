Regionali, Ciacciarelli non abbandona gli elettori “Continua la mia attività”

“Sono onorato di tanta stima e fiducia – ha affermato Pasquale Ciacciarelli – Ho ottenuto un risultato straordinario: oltre 14.000 preferenze. Questo grazie alla mia squadra straordinaria, composta da donne e uomini, che amano questa terra in maniera smisurata, che quotidianamente dimostrano di essere dei professionisti in ambito lavorativo, poi la mia famiglia che mi ha sostenuto in questa intensa campagna elettorale, e tutti i cittadini che continuano a credere in me ed a darmi fiducia. Abbiamo macinato chilometri in giro per i 91 comuni della Provincia di Frosinone. Il mio impegno non finisce, continuerò la mia attività anche negli anni futuri perché non possono essere abbandonati tanti cittadini della Provincia di Frosinone che hanno riposto fiducia nel sottoscritto”.

Redazione Digital