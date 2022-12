Refice Jazz Big band, concerto di Natale all’Auditorium di Frosinone

Musica e solidarietà con Inner Wheel ed il Conservatorio “Refice” di Frosinone, con il patrocinio del Comune di Frosinone. L’evento, dal titolo “Natale in jazz”, si terrà giovedì 15 dicembre alle 17.30 presso l’Auditorium “Daniele Paris” del Conservatorio. Sul palco la “Refice Jazz Big band”, diretta dal M° Filiberto Palermini, in un concerto natalizio a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. La manifestazione è promossa dal Club Inner Wheel di Frosinone-Fiuggi.“Le celebrazioni di questo periodo costituiscono, certamente, un’occasione di gioia e condivisione con i nostri affetti più cari, oltre che per continuare a dare il nostro contributo, in termini di testimonianza e di azioni concrete, per cause importanti – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – L’evento organizzato dall’Inner Wheel rientra sicuramente tra queste. Grazie al club, alla presidente e alle socie da sempre impegnate in molteplici attività culturali, sociali ed umanitarie, oltre che all’eccellenza costituita dal Conservatorio, dai suoi docenti e dai suoi studenti. Un ringraziamento va rivolto al Direttore, M° Mauro Gizzi, al presidente, Alberto Gualdini, e a tutti coloro che giovedì, sul palco dell’auditorium, daranno vita a una iniziativa di così grande spessore”. Musiche tradizionali natalizie nonché composizioni ed arrangiamenti di Marco Tiso, Paolo Tombolesi, Enrico Pieranunzi, Scott Reeves, Lorenzo Cellupica e Filiberto Palermini saranno interpretati dalla ricchissima compagine orchestrale composta da allievi e docenti del Conservatorio Refice. Trombe: M° Alessandro Presta, Simone Zomparelli, Daniele Lucia, Giulia Alviani; tromboni: M° Ilario Polidoro, M° Mattia Collacchi, M° Rosario Liberti Emiliano Corlito; pianoforte: Lorenzo Cellupica, Federico Pizzutelli, Christian Patrì; sassofoni: Valerio Ludovici, Roberto Grossi, Alessio Paolone, Samuele Parrella, Massimiliano Marcandelli, Antonio Jarrell Saylors, Natalia Stracqualursi, Tommaso Saltarelli, Vittorio Bruni, Tiziano Liburdi; batteria: Antonio Polito, David Le Pera; basso elettrico: Stefano Malizia; chitarra: Pasquale Culiersi, Paolo Liber; voci:Giorgia Parmeni, Ava Alami, Francesco Curcio, Angelica Polletta. Ospite della serata il Soprano Debora Di Vetta. Soddisfazione ed ottimismo nelle parole di Ernestina Iadanza Cilento, presidente del Club Inner Wheel di Frosinone-Fiuggi, associazione femminile, strettamente legata al Rotary Club, con cui condivide ideali, finalità e obiettivi. La presidente, infatti, ha tenuto a sottolineare l’importanza del progetto distrettuale per l’anno sociale 22-23, a supporto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, attraverso attività di sensibilizzazione e sostegno economico, in un momento storico che vede aumentare i casi ed i fattori di rischio collegati alla patologia, registrando anche significativi progressi nel campo terapeutico.

Redazione Frosinone