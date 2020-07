Fresco di record mondiale nel triathlon, Emanuele Iannarilli ha fatto visita alla Farmacia Chimica “Madonna del Buon Consiglio” della dott.ssa Maria Papetti che ha voluto complimentarsi con il recordman verolano.

“Complimenti a Emanuele Iannarilli e al suo staff tecnico per il risultato ottenuto – si legge in una nota della Farmacia Papetti – Abbiamo omaggiato l’atleta verolano di una linea completa di prodotti che allevierà i duri allenamenti e le impegnative competizioni. Sicuramente il nostro campione taglierà altri importanti traguardi, portando in alto il nome della Città di Veroli e potrà sempre contare sul nostro sostegno”.

Redazione Digital