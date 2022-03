Record prezzo benzina e diesel, oltre 2 euro al litro aumenta anche il Gpl

Sale il prezzo del petrolio. Le compagnie continuano a ritoccare al rialzo i prezzi della benzina e del diesel. Rincari che sempre più stanno andando a pesare sui bilanci delle famiglie e delle aziende.

Costi che potrebbero lievitare ulteriormente visto che le quotazioni del petrolio non smettono di salire. Nel momento in cui scriviamo, il brent è quotato ad oltre 125 dollari al barile.

Il prezzo medio della benzina in modalità self ha superato i 2 euro al litro (2,004 euro) con picchi di oltre 2,2 euro al litro in modalità servito. Nel dettaglio, in modalità self, la forchetta dei prezzi è compresa tra 1,994 e 2,032 euro al litro (no logo 1,971 euro). Nel caso del servito, la media è di 2,117 euro al litro con prezzi compresi tra 2,069 e 2,226 euro al litro (no logo 2,014 euro).

Passando al diesel, il prezzo medio in modalità self è arrivato a 1,901 euro con diversi marchi compresi tra 1,881 e 1,977 euro al litro (no logo 1,891 euro). Al servito, la media del diesel sale a 2,019 euro al litro con prezzi medi praticati compresi tra 1,999 e 2,095 euro euro al litro (no logo 1,930 euro).

Redazione Digital