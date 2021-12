Il vicepresidente della provincia con circa 8000 voti, per esattezza 7.443, è il civico più votato di sempre della provincia di Frosinone e d’Italia. Per lo più partendo da Gallinaro, un paese il cui voto valeva di meno in assoluto, con la riforma Del Rio. Un record.

Ecco il nuovo consiglio provinciale di Frosinone.

Antonella Di Pucchio (Pd) – Isola del Liri Enrico Pittiglio (Pd) – San Donato Valcomino Gaetano Ranaldi (Pd) – Cassino Alessandro Mosticone (Pd) – Sora Andrea Amata (Lega) – Vicalvi Gianluca Quadrini (Lega) – Arpino Luca Zaccari (Lega) – Ferentino Daniele Maura (Fratelli d’Italia) – Giuliano Di Roma Riccardo Ambrosetti (Fratelli d’Italia) – Anagni Alessandro Cardinali (Polo Civico) – Anagni Alessandro Rea (Polo Civico) – Ferentino Luigi Vacana (Provincia in Comune) – Gallinaro

Redazione Digital