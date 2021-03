di Fabio Paris

In questi giorni, difficili, caratterizzati da scelte forse impopolari ma dettate dalle necessità della pubblica sicurezza, Ferentino riesce a trovare il modo di guardare al futuro con speranza. Lo fa attraverso gli occhi dei suoi giovani, tramite le loro capacità, la loro voglia di arrivare, nonostante tutto. Una voglia, una forza, che è anche quella di Francesca Coletta, 28 anni, vincitrice dell’ultimo concorso notarile in questo 2021. La giovane ex studentessa del Liceo Martino Filetico di Ferentino porta in alto l’orgoglio gigliato, ricevendo “i gradi” di pubblico ufficiale non ancora trentenne. Un curriculum di tutto rispetto per Francesca. Dopo la laurea in giurisprudenza a 23 anni presso la Luiss Guido Carli, anticipatamente e con 110 e lode, arriva l’abilitazione presso il foro di Roma nel 2018, seguita, nel 2020, dal dottorato di ricerca in diritto privato presso l’università di Roma Tor Vergata, anche qui con lode. Se una ricetta per sconfiggere la crisi, del sistema Italia e della nostra area Ciociaria in particolare, dev’esserci, questa punta sicuramente all’eccellenza. Ed i giovani, meritevoli, come Francesca, ne costituiscono l’essenza.