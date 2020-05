Record in Ciociaria. Esce e raccoglie 1 quintale di asparagi selvatici. A Veroli, nella periferia nord del paese, in questi primi giorni di fase 2 un 65enne del posto, complice forse il lockdown dei mesi scorsi, ha letteralmente mietuto asparagi. Considerata l’ingente quantità, l’uomo ha dovuto chiamare rinforzi per portarli in città. Una raccolta che ha sorpreso lo stesso 65enne appassionato di montagna e i suoi amici a cui ha regalato parte del “bottino”. Baciati dalla dea bendata potranno cucinare di tutto fino alla prossima pandemia.

Redazione Veroli