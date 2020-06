E’ nata a Fiuggi e da un anno vive a Phoenix, nel campus della ‘ASU’ la più grande università pubblica degli Stati Uniti che conta una popolazione di 70 mila studenti. Dopo aver vinto l’Europeo le è stata offerta la borsa di studio per quattro anni all’Arizona State University, sia per studiare che per giocare con la squadra di golf. Nel primo anno ha fatto l’orientamento e ha deciso di intraprendere il percorso di laurea in business e sport. Ha iniziato a giocare a golf a sei anni grazie al padre Sandro, è entrata in nazionale e in maglia azzurra ha avuto esperienze girando il mondo e disputando tantissime gare. Ha vinto il campionato europeo. Recentemente, Alessandra Fanali, ha disputato uno dei più importanti tornei di golf, l’Augusta national women’s amateur championship, competizione che vede impegnate le 72 migliori golfiste donne del mondo, ed è riuscita a piazzarsi 32esima. “Spero di entrare tra i professionisti subito dopo l’università e magari vincere qualche ‘Majors’ – ha affermato Alessandra – Ora studio e tanti allenamenti”. Auguri Alessandra.

Redazione Digital