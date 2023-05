Record gelato più caro al mondo, 6mila euro a pallina ecco gli ingredienti

C’è voluto più di un anno e mezzo per perfezionare il sapore, ma dopo molte prove e altrettanti errori, alla fine l’azienda giapponese Cellato è riuscita a ottenere la crème del gelato alla crema. Il gusto in questione si chiama Byakuya e costa 6.211 euro a pallina (sì, avete letto bene), il che lo ha fatto entrare di diritto nel Guinness World Record come gelato più caro del mondo. Merito degli ingredienti che lo compongono, scelti fra quelli più rari (e quindi costosi) del globo, come il tartufo bianco di Alba, il Parmigiano Reggiano e il sake kasu, il tutto impreziosito dalla foglia d’oro edibile. Obiettivo dell’azienda non era però solo quello di realizzare un gelato da record, ma anche di riuscire a farlo fondendo insieme ingredienti europei e giapponesi, per un risultato davvero unico. Ecco perché hanno voluto che a crearlo fosse Tadayoshi Yamada, capo chef del noto ristorante RiVi di Osaka, famoso per la sua fantasiosa cucina fusion. «Il raggiungimento di un titolo di Guinness World Records è davvero un traguardo fantastico e ci ricompensa di tutte le nostre fatiche», ha detto un portavoce della Cellato. Se vi state chiedendo come sia questo Byakuya, i giudici che lo hanno assaggiato lo hanno descritto «ricco di gusto e consistenza, con la corposa fragranza del tartufo bianco a riempire bocca e naso, mentre i sentori fruttati del Parmigiano e il sake completano questa gloriosa esperienza gustativa». Insomma una (costosissima) gioia per il palato, che potrebbe però essere presto seguita da altri prodotti simili. Stando infatti a quanto riferito, la Cellato sta infatti progettando di creare e poi mettere sul mercato altri gelati a base di champagne e caviale. corriere.it