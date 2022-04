Record Ancelotti, migliore allenatore della storia del calcio l’uomo dei 5 campionati top

Carlo Ancelotti ha vinto la Liga con il Real Madrid. Per i madrileni è il 35° titolo della storia.

L’ex tecnico del Milan con questo titolo diventa il primo allenatore della storia a vincere il campionato nei top cinque tornei europei. Ha trionfato in serie A alla guida del Milan nel 2004; in Premier League con il Chelsea nel 2010; in Ligue1 con il Psg nel 2013; in Bundesliga con il Bayern Monaco nel 2017. Nella prima avventura al Real (biennio 2013-2015) niente campionato ma una Champions nel 2014, la terza con due squadre diverse (vinta infatti anche con il Milan nel 2003 e 2007). Adesso è arrivato anche il trofeo nella Liga. Una consacrazione per uno dei tecnici più bravi di tutti i tempi.