Claudio Guerrini a Veroli e a Isola del Liri. Iniziativa “Vacanze ciociare” sostenuta dal presidente della Camera di Commercio, Marcello Pigliacelli, finalizzata a far conoscere la Ciociaria. Lo speaker di RDS ha promosso le bellezze della provincia di Frosinone collegandosi da Veroli e da Isola del Liri. Cultura, sport, enogastronomia, movida per supportare il turismo in Ciociaria.

Redazione Digital