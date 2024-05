Rassegna letteraria in Ciociaria, arriva il giornalista Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci apre la rassegna letteraria “Libri di Primavera”. Il giornalista Rai interverrà sabato 11 maggio 2024, alle ore 21, presso la sala teatro comunale di corso Umberto I per presentare il suo libro “La Scelta” edito da Bompiani. Ranucci è sicuramente uno di quegli uomini che coincidono in modo assoluto con il lavoro che si sono scelti. Insieme alla sua équipe di Report – programma televisivo amatissimo e odiato, uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia – ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. L’autore svela i retroscena di alcune inchieste fondamentali, evoca figure importanti per la sua vita come il padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24. Persone che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. «È un grande onore per noi – hanno detto il sindaco Luigi Germani e l’assessore alla cultura Alessandro Proia – ospitare uno dei giornalisti d’inchiesta più importanti d’Italia. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito a partecipare alla rassegna che ogni anno l’Amministrazione comunale organizza in occasione del Maggio dei Libri, aderendo così alla campagna nazionale di sensibilizzazione al valore della lettura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Crediamo molto nell’importanza di questa iniziativa e vi aspettiamo ad Arce sabato prossimo e negli altri sette appuntamenti imperdibili».

Redazione Digital