Rapina in Ciociaria, giovane arrestato dai Carabinieri

Un uomo, 34enne, è stato arrestato dai Carabinieri di Ferentino (FR) in esecuzione ad una misura cautelare emessa dal Tribunale di Frosinone poiché ritenuto responsabile di rapina. L’uomo, già noto alle cronache giudiziaria, è stato rintracciato nella sua abitazione di Alatri (FR) e condotto in caserma a Ferentino dove i militari gli hanno notificato il provvedimento cautelare, emesso dall’autorità giudiziaria, conseguentemente ad una meticolosa quanto precisa attività d’indagine che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, a carico dell’arrestato, in ordine ad una rapina avvenuta nella metà dello scorso mese di novembre, tra i comuni di Alatri e Ferentino, ai danni di un 25enne della provincia di Roma, minacciato nella circostanza con un coltello e costretto a consegnare un assegno per un importo di 7.500,00 €. L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo. E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital