Rally in Ciociaria, bolidi sfrecciano tra le strade ecco tutto il programma

“Come ogni anno la Città di Fiuggi e l’amministrazione comunale rendono un caloroso benvenuto a Max Rendina e a tutti i collaboratori della Motorsport Italia. Questo rapporto, consolidato nel tempo, arricchisce senza ombra di dubbio la nostra offerta turistica e garantisce ai nostri ospiti una location mondiale: Fiuggi!”. Con queste parole il sindaco Alioska Baccarini dà il benvenuto alla manifestazione sportiva “Rally Roma Capitale” che si svolgerà dal 26 al 28 luglio. “Saranno tre giorni di sport e turismo – si legge in una nota congiunta del primo cittadino assieme agli assessori Marco Fiorini e Laura Latini – con un record di iscrizioni (oltre 100) di vetture rally 2. Fiuggi sarà la sede della direzione gara, oltre ad essere il fulcro logistico dell’evento con il paddock, i box e la cerimonia d’arrivo. Un ringraziamento particolare per l’ottima organizzazione è rivolto ai nostri concittadini, la famiglia Sapio, che ogni anno è attiva sul territorio per garantire il regolare svolgimento dell’evento con la Sapio Motorsport”. Gli amministratori comunali si dicono contenti anche per le novità introdotte in questa edizione: “Fiuggi sarà sotto i riflettori mediatici di tutto il mondo perché parliamo di una manifestazione sportiva tra le più importanti d’Europa. Siamo lieti che la kermesse è stata premiata più volte come migliore appuntamento tricolore ed europeo, e unico della serie insignito delle 3 stelle nell’ambito del FIA Environmental Programme per l’attenzione e la salvaguardia ambientale. Un aspetto, quello della tutela del territorio, a cui teniamo in modo particolare. La nostra città, domenica 28 luglio, ospiterà anche la nuova grande serata “Power Stage Party” che animerà il post gara. Questa festa finale è un’altra delle novità che riguardano l’edizione 2024, un momento aperto a tutti, animato dalla musica e l’intrattenimento di Radio Globo, che si svolgerà nell’area esterna del nuovo Palacongressi di Fiuggi, centro direzionale della corsa”.

Redazione Digital