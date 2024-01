Ragazzini rubano champagne e scappano in autobus, fermati dalla Polizia

In quattro rubano bottiglie di champagne. E, poco dopo, in due portano via altri prodotti dagli scaffali sperando di farla franca. Nel mirino un supermercato, situato nel centro storico di Mantova, dove nel giro di pochi minuti sono andati a segno i due distinti gruppi di giovanissimi: in tutto cinque soggetti, uno solo dei quali maggiorenne. La conclusione della vicenda vede i quattro minori (dei quali due sono ragazze) denunciati, mentre l’unico maggiore di 18 anni è stato arrestato. I due episodi si sono verificati nel pomeriggio di giovedì in una manciata di minuti. Nel primo caso ad andare a segno un quartetto di giovani evidentemente intenzionati a farsi una bevuta con alcolici di qualità: avevano infatti rubato quattro bottiglie di champagne del valore di per poco meno di 200 euro. Mentre il quartetto stava per uscire dal supermercato sperando di passare inosservato, però, una delle commesse si è resa conto del furto in corso. La collaboratrice del market ha così intimato alla gang di fermarsi: il gruppo però si è lanciato in fuga fuori dal negozio. Ma all’esterno, a poca distanza, stava passando per caso una Volante della Questura che si è lanciata all’inseguimento. Alla fine i quattro sono stati fermati a bordo di un autobus: per i tre minori è scattata la denuncia, mentre il maggiorenne, pregiudicato, è stato arrestato. Le bottiglie di champagne, che nel frattempo il gruppo aveva nascosto sotto un’automobile e dentro un cestino dell’immondizia, sono state recuperate. Pochi minuti dopo lo stesso market è stato preso di mira una seconda volta, in questo caso da due ragazze minorenni. Nei pressi del supermercato, considerato il primo furto accaduto poco prima, si trovavano però altri due agenti di polizia. Questi non ci hanno messo molto ad accorgersi delle due ragazzine che all’uscita stavano nascondendo qualcosa. Dopo un breve e vano tentativo di fuga, le due giovani sono state raggiunte e denunciate. corriere.it