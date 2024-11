Ragazzina disabile picchiata in piazza, tanti fanno il video ma nessuno interviene

Schiaffi in piazza, video sui social e scatta l’indagine dei carabinieri. Tutto per una foto rubata e pubblicata online, che ritraeva un’adolescente disabile con la pancia scoperta.

La vicenda arriva da Maglie, dove una lite tra ragazzine ha attirato l’attenzione della Procura per i minorenni di Lecce. I fatti, che si sarebbero verificati agli inizi di novembre, hanno avuto il loro epilogo in piazza Aldo Moro, sotto il porticato del Municipio, quando la minore disabile avrebbe chiesto alla coetanea di rimuovere la sua foto, ricevendo per tutta risposta due schiaffi che l’avrebbero poi fatta finire per terra.

Una scena ripresa dagli smartphone degli altri ragazzini presenti, che sarebbero rimasti impassibili davanti a quella scena di violenza. Il video, diffuso sui social, sarebbe presto diventato virale. Il filmato in questione, della durata di pochi secondi, è però finito anche tra le mani dei carabinieri, che hanno così avviato le indagini e identificato le due protagoniste: gli atti sono stati trasmessi alla procura minorile, che ora dovrà valutare il da farsi. corriere.it