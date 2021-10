La più votata a Roma è Rachele Mussolini, 47 anni, nipote di Benito. Ha ottenuto 6.522 preferenze. Miss preferenze. Figlia del jazzista romano e sorella di Alessandra, è entrata in consiglio comunale 5 anni fa, eletta nella lista civica di Giorgia Meloni. In Campidoglio ha ricoperto il ruolo di vice presidente della commissione Trasparenza. Diplomata in Lingue, dopo la laurea in Sociologia e un master in Comunicazione, ha inanellato numerose esperienze nelle segreterie politiche: nell’ufficio di presidenza di Gianfranco Fini, poi di Ignazio La Russa. Tra il 2014 e il 2015 è stata assistente alle iniziative Rai nel settore dei talk show. Madre di due bambine.