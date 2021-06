“Donatorinati”, l’Associazione dei donatori volontari appartenenti alla Polizia di Stato ha promosso una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che si terrà il 14 giugno. Il 12 giugno a Cassino, presso il centro trasfusionale dell’Ospedale Santa Scolastica, ed il 20 giugno a Frosinone, presso il centro trasfusionale dell’Ospedale Fabrizio Spaziani sarà possibile donare il sangue.

“Siamo certi che la popolazione risponderà con la generosità di sempre, con la stessa dedizione che vede da 18 anni Donatorinati in campo per portare la consapevolezza di un gesto così importante e vitale per noi tutti” – afferma il presidente dell’Associazione per il Lazio. Anche il Questore di Frosinone ha voluto rivolgere il suo invito a partecipare affermando che la donazione di sangue rappresenta un gesto di grande generosità, la stessa che da sempre contraddistingue le donne e gli uomini della Polizia di Stato, persone che quotidianamente svolgono il proprio lavoro al servizio di tutti i cittadini e non mancano di partecipare ad iniziative di solidarietà a sostegno dei più deboli e vulnerabili.”

Redazione Frosinone