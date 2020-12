“In un periodo tragico come quello odierno e soprattutto in concomitanza delle festività natalizie – ha affermato Armando Conte presidente di Gioventù Nazionale Arce – insieme a tutti i giovani del circolo arcese abbiamo ideato questa raccolta alimentare destinata alle famiglie del nostro paese che si trovano in difficoltà economica. Chiediamo aiuto a tutta la cittadinanza affinché possa aiutarci a raccogliere beni di prima necessità, saremo davanti i supermercati di Arce nei prossimi fine settimana, inizieremo venerdì 11 dicembre presso Conad di via Casilina, inoltre chi vorrà potrà contattarci per donare ma soprattutto per ricevere un pacco alimentare, saremo molto lieti di metterci a disposizione per l’intera comunità, è un atto dovuto al nostro popolo. Ci stiamo movimentando per creare gruppo e soprattutto per essere utili all’intera società. Il nostro modo di far politica è molto rivolto al sociale e convinti che la popolazione arcese apprezzerà molto questa iniziativa, rinnoviamo l’invito ad aiutarci con la raccolta così da poter rendere più felici chi purtroppo nel mezzo di una crisi economica, non può avere le nostre stesse fortune – hanno concluso congiuntamente i militanti di GN Arce -Recapiti per la raccolta alimentare e per la consegna dei beni: Armando 391 4110972, Giorgio 366 4169818, Tiziano 348 2564123”.

Redazione Digital