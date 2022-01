Quirinale, Nanni Moretti contro Berlusconi “È un personaggio squalificato”

Nanni Moretti all’attacco di Silvio Berlusconi e dell’eventualità che diventi presidente della Repubblica. Dopo anni di silenzio il regista ha postato una foto su instagram, molto eloquente: ovvero vi è raffigurato Elio Capitani che interpretò l’ez premier nel suo «Il Caimano del 2016».

Un post corredato da parole che non lasciano spazio ad alcun dubbi sulla contrarietà del regista all’approdo al Quirinale del suo «nemico»: «“Berlusconi è troppo divisivo”, dicono in molti. No, la cosa è più semplice: un personaggio così squalificato e indecoroso non può diventare presidente della Repubblica».