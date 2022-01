Quirinale, Battisti contro Berlusconi “Italia rischia terremoto”

“Risulta impossibile pensare ad un capo politico più divisivo di Berlusconi negli ultimi venticinque anni in Italia – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Per questo, non posso far altro che condividere le parole di Enrico Letta sull’eventualità di questo scenario: non è possibile pensare a Berlusconi come garante della Costituzione e della democrazia. La proposta del centrodestra è irricevibile, serve responsabilità. Qualcuno si sta prendendo il rischio di far terremotare il quadro politico in un momento delicato per il Paese, che aspetta risposte su pandemia e economia. Sarebbe molto grave, mentre è necessario lavorare per la stabilità, e questa passa per la scelta di un profilo altamente condiviso, nel quale gli italiani possano riconoscersi.Berlusconi – conclude – non può dare credibilità al paese”.