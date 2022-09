Questura Frosinone, Paola Ronghi e Chiara Perna trasferite in Ciociaria

“La Questura di Frosinone si arricchisce di due preziosi elementi. Da qualche giorno a dirigere la Digos è arrivata la dr.ssa Paola Ronghi e per l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico la dirigenza passa alla dr.ssa Chiara Perna. In particolare, la dr.ssa Ronghi arriva dalla Questura di Imperia, dove pure era a capo dell’ufficio Digos dal 2019, ufficio al quale era approdata dopo un anno e mezzo trascorso alla Questura di Genova. Il Commissario Capo, dopo aver terminato il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia era stata assegnata alla Questura della città portuale, dove aveva ricoperto l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. In possesso di una laurea in Giurisprudenza ed un Master in Scienze della Sicurezza, è entrata a far parte della Polizia di Stato nel 2016. La dr.ssa Ronghi, di origine partenopea, ha preso il posto del Commissario Capo Lucio Valerio Barbagallo, che è stato trasferito ad altro incarico presso un Ufficio della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Proviene invece da Roma, dagli uffici della Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato la dr.ssa Chiara Perna. La dr.ssa Perna è entrata nei ruoli della Polizia di Stato nel febbraio del 2016 e, dopo i due anni di formazione presso la Suola Superiore di Polizia, è stata assegnata alla Sezione Polizia Stradale di Milano, città in cui è rimasta sino a settembre 2018. Prima del suo ingresso in Polizia si è laureata in Giurisprudenza, ha conseguito il Diploma della Scuola Superiore per le Professioni Legali e successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Anche lei ha conseguito il Master di II livello in Scienze della Sicurezza. Dirigerà l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con l’obiettivo di continuare a garantire la sicurezza dei cittadini grazie all’intensa attività di prevenzione svolta con infaticabile dedizione dal personale della Squadra Volante, sempre attivo sul territorio, anche grazie all’impronta data all’ufficio dal suo predecessore, il dr. Antonio Magno, destinato invece a ricoprire il medesimo ruolo presso la Questura di Caserta, territorio certamente più esteso e complesso rispetto a quello frusinate. Alle dottoresse Paola Ronghi e Chiara Perna vanno i più sinceri auguri per il nuovo incarico da parte del Questore dr. Domenico Condello e di tutto il personale della Polizia di Stato di Frosinone e provincia”. Lo comunica la Questura di Frosinone.