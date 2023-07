Quasi 50 gradi in Ciociaria, Frosinone tra le città più a rischio

Si intensifica l’ondata di calore su tutta l’Italia e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Le città contrassegnate dal bollino rosso martedì saranno Frosinone, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Mercoledì si aggiungeranno invece Bari, Catania, Civitavecchia e Torino. A Roma sono stati individuati ventotto punti sensibili per persone in difficoltà per le ondate di calore. È l’elenco che ha stilato il capo della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano in vista della giornata di domani, quando è previsto nella Capitale un caldo record fino a 42 gradi. Dal Colosseo a viale Marconi, da Ponte Milvio a Viale Europa, da Piazza Venezia alla metro Anagnina e i mercati rionali, una task force di 80 persone tra volontari e personale della Protezione civile, Croce Rossa e Acea saranno in strada dalle 11 «nella giornata più calda dell’anno – spiega Napolitano – Daremo anche borracce al Colosseo». «Non daremo bottigliette di acqua a pioggia – continua il capo della protezione civile di Roma – Vogliamo cogliere in maniera anticipata i malori soprattutto delle persone anziane. Una vera operazione sulla città messa in atto soprattutto dai nostri volontari riconoscibili dall’uniforme multicolore con gli stemmi della protezione civile».