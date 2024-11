Quando eravamo la premier, ecco il libro sugli anni d’oro della Serie A

“Roma, Juventus, Milan, Inter, Sampdoria, Napoli, Fiorentina, Lazio, Torino, Parma, senza dimenticare Genoa, Cagliari, Atalanta, Vicenza e Bologna, arrivate pure loro a un passo da una finale europea: sono state tutte assolute protagoniste della nostra Serie A, rappresentando per due decenni il massimo del calcio europeo e mondiale. Maradona, Falcão, Gullit, van Basten, Matthäus, Ronaldo, Careca, Zico, Batistuta, Weah, Zidane, Thuram, Cerezo, Platini, Figo, Papin e tantissimi altri: tutti i più grandi campioni stranieri hanno optato per l’Italia in quegli anni, a cui ovviamente si aggiungono le eccellenze di casa nostra Baresi, Maldini, Buffon, Vialli, Mancini, Schillaci, Giannini, Pagliuca, Del Piero, Baggio, rendendo grande e unica la Serie A, che diventò la massima espressione calcistica a cavallo del terzo millennio, facendo impazzire i tifosi di tutta Italia e di tutto il mondo. In questo libro troverete l’appassionante saga della Lega più forte e apprezzata al mondo per vent’anni: le vittorie, le squadre, le situazioni e gli accadimenti sociali e culturali che hanno portato la Serie A a diventare il campionato dove tutti i più grandi giocatori sognavano di venire a giocare. Con la prefazione di Darwin Pastorin, l’introduzione di Filippo Galli, la postfazione di Enrico Testa; e con gli interventi di Gianluca Pagliuca, Federico Buffa, Pierluigi Casiraghi, Alessandro Melli, Nando De Napoli e Michele Paramatti.

Daniele Vecchi è un giornalista, scrittore, commentatore, TV producer e media manager di Ferrara. È autore di 12 libri di basket, calcio e narrativa. Per Kenness nel 2024 ha scritto “Luka Doncic. Il giovane delle meraviglie”. Ex musicista, da sempre nel mondo dello sport, commenta la Bundesliga per Sky Sport Switzerland, il Guinness Six Nations di rugby, collabora con La Giornata Tipo, con la Lega Volley Maschile e con la CEV (Confédération Européenne Volleyball).

‘Quando eravamo la premier’ – Kenness editore – copertina flessibile – 144 pagine, con foto in b/n – prezzo euro 18,95″.

