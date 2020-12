“L’approvazione della delibera di giunta regionale che prevede uno stanziamento di oltre 200 mila euro da assegnare ai Comuni per investimenti green e tesi al miglioramento della qualità dell’aria è molto importante – ha affermato il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini – La Regione, attraverso questa misura, prosegue l’attività trasversale per assicurare un’aria più salubre ai cittadini riducendo le emissioni atmosferiche inquinanti. I comuni con maggiori criticità evidenziate dall’aggiornamento del Piano della Qualità dell’Aria riceveranno contributi per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica pubbliche per i veicoli alimentati ad energia elettrica. Saranno considerati criteri in ragione degli sforamenti dei limiti di inquinamento dovuto agli ossidi di azoto, la popolazione residente e il volume dei flussi veicolari”.

Redazione Digital