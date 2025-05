Qualità della vita, i giovani preferiscono Gorizia all’ultimo posto Roma

Bolzano guadagna tre posizioni e conquista il vertice nella classifica sulla qualità della vita degli over 65, seguita da Treviso e Trento, che perde due posizioni rispetto allo scorso anno. Gorizia si conferma, per il secondo anno consecutivo, la città che offre la miglior qualità delle vita ai giovani residenti tra 18 e 35 anni, seguita da Bolzano, Cuneo e Trieste. Infine, Lecco, Siena e Aosta occupano il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. A fotografare la situazione è ancora una volta l’indagine sulla «Qualità della vita» per fasce d’età del Sole 24 Ore, presentata domenica 25 maggio in anteprima al Festival dell’Economia di Trento.

Delle trenta province che popolano la parte alta di tutte e tre le graduatorie, ben 17 sono province del Nord-Est. Altre dieci sono territori del Nord Ovest, due sono del Centro e una del Mezzogiorno. In particolare per quel che riguarda la classifica sulla qualità della vita degli over 65, tra le prime dieci province ci sono: Verona (6^), Vicenza (7^), Parma (9^). Seguite da Padova (11^), Belluno (12^), Rovigo (16^), Ravenna (18^), guardando solo alle province del Nord-Est. Per quel che riguarda la qualità della vita dei bambine, le province del Nord-Est più virtuose sono: Trento (4^), Trieste (7^), Udine (8^), Vicenza (10^), Ravenna (13^), Bologna (17^).

Gorizia, che si posiziona al 1° posto per qualità della vita dei giovani, deve questo risultato al numero di locali e organizzatori di eventi Siae in rapporto ai giovani residenti (seconda su 107 province), al lavoro (è quarta nelle trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato) e vanta una delle più basse età medie della donna al parto del primo figlio (31,6 anni, rispetto alla media nazionale di 32,6). Completano il podio Bolzano e Cuneo, seguite da Trieste, Ferrara e Cremona. Nella top ten ci sono anche le province di: Trento, Forlì-Cesena, Ravenna e Vercelli. Nella prime venti posizioni ci sono anche due province del Sud: Vibo Valentia (13^) e Agrigento (17^).

A occupare l’ultima posizione in classifica è Roma. Le ultime 20 posizioni sono occupate per metà da province del Sud: 10 su 20. Ma anche le grandi città sono tutte in fondo alla classifica, oltre a Roma, Napoli (104^), Milano (101^) e Torino (90^).

Per quel che riguarda invece la qualità della vita degli over 65, le province in cui vivono meglio, oltre a Bolzano, Treviso e Trento, sono: Como, Cremona, Verona, Vicenza, Lodi, Parma e Aosta. Tutte nella top ten. Tra le prime venti non ci sono province del Sud, né del Centro Italia (le prime del Sud sono Nuoro, 39esima, e Foggia, 45esima).

Al contrario le ultime venti posizioni della classifica delle province in base alla qualità della vita degli anziani sono occupate per lo più da province meridionali. All’ultimo posto c’è Trapani, preceduta da Agrigento penultima e Reggio Calabria terzultima. Tra le ultime in classifica ci sono anche: Vibo Valentia, Messina, Crotone, Terni e Caltanissetta. corriere.it