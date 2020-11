La provincia di Frosinone sale all’87esimo su 107 capoluoghi. Lo scorso anno era al dal 96esimo posto. E’ quanto emerge dalla classifica ‘Qualità della vita 2020’ stilata da ‘Italia Oggi’, quotidiano economico, giuridico e politico.

Pordenone reginetta d’Italia per la qualità della vita nel 2020. Al secondo posto Trento, poi Vicenza. Chiude la classifica Foggia, peggiore provincia d’Italia.

Per quanto riguarda le grandi aree urbane si registra la positiva performance di Roma, oggi in 50esima posizione ma in netta risalita rispetto al 76esimo della passata edizione. Situazione opposta invece per due grandi città del nord: Milano passa dal 29esimo posto al 45esimo mentre Torino dal 49esimo scende al 64esimo. Napoli, che nell’ultima rilevazione era terzultima, scavalca due città è si colloca in 103esima posizione. In classifica Venezia occupa la 30esima casella, subito davanti a Firenze. Genova è 52esima ma con un guadagno di 14 posizioni rispetto a un anno fa.

La ricerca di ‘Italia Oggi’ festeggia la 22esima edizione. Quasi un quarto di secolo di una competizione giocata sulle statistiche con le quali si è cercato di monitorare i progressi e i ritardi del territorio, aggiornando continuamente gli strumenti utilizzati per misurare la vivibilità nelle province italiane.

Redazione Digital