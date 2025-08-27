Quadrini indagato per truffa, divieto di dimora nelle province di Frosinone e di Latina

Il presidente del consiglio provinciale di Frosinone si è trasferito a Pescasseroli, per il momento non intende dimettersi. È accusato di aver usato le società partecipate per scopi politici e personali. La misura è stata notificata dalla Guardia di Finanza al politico ciociaro che da oggi si è trasferito a Pescasseroli. Per il momento non ha intenzione di dimettersi. I dettagli dell’indagine sono stati illustrati dal procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i vertici della Guardia di Finanza che da oltre un anno indaga sull’impiego di denaro pubblico nel Cassinate. corriere.it