Putin inserisce l’Italia tra i “nemici” della Russia, ecco tutti i Paesi ostili

Mosca: ecco i Paesi responsabili di «azioni ostili contro la Russia». La lista contenuta in un decreto del Consiglio dei ministri russo include tutti i Paesi dell’Unione europea, l’Australia, la Gran Bretagna, l’Islanda, il Canada, il Liechtenstein, Monaco, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Corea del Sud, San Marino, Singapore, gli Usa, Taiwan, l’Ucraina, il Montenegro, la Svizzera e il Giappone. Secondo il documento, «lo Stato, i cittadini e le società russi che hanno obbligazioni in valuta estera nei confronti di creditori stranieri che rientrano nell’elenco dei Paesi ostili potranno pagarli in rubli». corriere.it