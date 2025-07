Psicologo in tutte le Asl del Lazio, ecco la raccolta firme

“La salute mentale è la priorità e la proposta di legge per l’istituzione dello psicologo di base in ogni Asl del Lazio è un primo fondamentale passo per arrivare a qualcosa di concreto – ha affermato Francesco De Angelis, presidente PD Lazio – Ogni singolo iscritto del Partito Democratico del Lazio deve sentirsi investito di questa responsabilità, andando a firmare nei tanti banchetti che saranno allestiti in questi giorni per dare forma a questa proposta del gruppo Pd in Regione e che vede come prima firmataria la consigliera Sara Battisti. Una bella intuizione e un modo per avere, nelle Asl del territorio, un punto di prevenzione, primo ascolto e intervento precoce, allo stesso modo di come già avviene per il medico di base. La salute mentale è stata sempre sin troppo sottovalutata, soprattutto all’indomani della pandemia, quando si è manifestato un grave disagio tra i giovani ma non solo tra loro. Con questa legge, come sottolineato dalla stessa consigliera Battisti, il Partito Democratico vuole dare risposte concrete, andando a rafforzare il sistema sanitario pubblico. Quella per lo psicologo di base è e deve essere una battaglia di tutti ed ecco perché tutti dobbiamo andare a firmare per la proposta di legge. In caso di difficoltà si può contattare la mail raccoltafirme.salutementale@gmail.com e ricevere ogni informazione necessaria a trovare il banchetto più vicino. Occorrono diecimila firme! Mobilitiamoci tutti”.

Redazione Digital