Ieri sera i Carabinieri di Alatri, nell’ambito di servizio finalizzato alla circolazione stradale, deferivano in stato di libertà un 38enne del posto. Il giovane, già censito per reati inerenti stupefacenti, ricettazione, resistenza e lesioni a P.U. e truffa, dopo aver provocato un incidente stradale si dava alla fuga ma veniva immediatamente intercettato e controllato dai militari operanti che verificavano chiari sintomi di alterazione psicofisica.

I Carabinieri invitavano il 38enne a sottoporsi al relativo controllo alcolemico ed a seguito di suo rifiuto veniva deferito per tale violazione nonché per “fuga a seguito di sinistro stradale senza feriti”. La patente di guida veniva ritirata e il veicolo restituito al legittimo proprietario.

Redazione Alatri