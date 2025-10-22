Provoca 3 incidenti stradali, in Ciociaria fermato sotto l’effetto di stupefacenti
La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un 38enne, residente in Ceccano, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rintracciato nella parte bassa del capoluogo, in seguito a segnalazione diramata dalla sala operativa della Questura.
A bordo di un’utilitaria, infatti, il soggetto, prima di raggiungere il capoluogo, aveva provocato, dandosi alla fuga, ben due incidenti, uno con solo danni a cose, mentre il secondo anche a persona. Una volta raggiunta la città di Frosinone, si rendeva protagonista di un terzo incidente, nelle zone di Viale Europa. Nella circostanza l’uomo veniva trovato in possesso di stupefacente dagli agenti delle Volanti intervenuti. Dopo gli accertamenti sanitari, che davano esito positivo in ordine all’assunzione di stupefacente, per l’uomo scattava la denuncia. Inoltre il 38enne veniva anche proposto quale destinatario del provvedimento del foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.
Redazione Digital