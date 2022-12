Provinciali, la maggioranza di Cassino sostiene il sindaco di Arce eccetto Di Rollo

“Al fine di non ingenerare confusione rispetto a come voteranno i consiglieri comunali di maggioranza nell’elezione del presidente della Provincia, il 18 dicembre prossimo, il sindaco, Enzo Salera, ci tiene a ribadire quanto già rappresentato alla stampa. E cioè che tranne la presidente Barbara Di Rollo, “tutti gli altri sosterranno Luigi Germani”. Non ce n’era forse bisogno, ma per diradare qualsiasi dubbio, i due consiglieri di Pop, Riccardo Consales e Rosario Iemma, hanno ribadito che il loro voto per Germani, contrariamente a qualche inopportuno dubbio sollevato da qualcuno, mai è stato in discussione. Tanto è vero che sono tra quelli che hanno sottoscritto la candidatura del sindaco di Arce. Stessa cosa hanno confermato sia il consigliere Fabio Vizzacchero che il collega Daniele Longo, entrambi convinti della giustezza della proposta, sia per la collocazione e l’affidabilità politica di Germani, sia per la garanzia che, data la lunga esperienza amministrativa maturata in tanti anni, egli rappresenta per la difesa e la tutela di un territorio qual è il nostro. Il consigliere Longo, meravigliato, si chiede altresì come sia stato possibile annoverare il suo voto tra quelli sicuri al sindaco di Sora. Si tratta – fa sapere – di ipotesi fantasiosa, assolutamente non corrispondente alla realtà. “Faccio fatica a capire chi l’abbia messa in giro, anche se non mi sorprende il fine – ha detto -. Io ritengo che la compattezza della nostra maggioranza sia un caposaldo che ha garantito la buona amministrazione in questa città: un qualcosa da salvaguardare per proseguire nella giusta strada intrapresa nell’esclusivo interesse della nostra città”. Che ci sia chi cerchi – e cercherà ancora nei giorni a venire – di minare la compattezza della maggioranza, non sorprende ed è cosa di cui neppure ci si meravigli. Il sindaco però è certo che ogni tentativo si infrangerà contro il muro rappresentato dalla giusta strada intrapresa e dalla compattezza dei suoi”. Lo comunica l’amministrazione di Cassino.

Redazione Cassino