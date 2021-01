«Il mio cordoglio personale e quello dell’intera amministrazione provinciale per la scomparsa della cara Michela Sau, dipendente della Provincia di Frosinone – ha affermato il presidente Antonio Pompeo – Appassionata, umile e dedita al coinvolgimento dei giovani nella vita amministrativa dell’Ente, nonostante la malattia si è spesa fino all’ultimo istante per la sua Provincia. In questo periodo, dall’inizio della pandemia ha seguito con il suo consueto impegno il personale in in smart working. La nostra Provincia perde non solo una figura professionale importante ma anche una donna di straordinarie doti umane. Alla famiglia Sau le mie più sentite condoglianze».