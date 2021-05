Oltre 27 milioni di euro per realizzare interventi di adeguamento e miglioramento sismico, messa in sicurezza, efficientamento energetico e costruzione di nuove parti in sei istituti scolastici della città di Cassino.

Si tratta di finanziamenti ottenuti dalla Provincia di Frosinone: sono circa 8 i milioni di euro assegnati attraverso il Piano triennale Miur-Regione Lazio 2018-2020 (annualità 2018) per gli istituti ‘San Benedetto’, ‘Varrone’ e ‘Righi’, mentre sono 19.262.400 euro i fondi Por-Fesr Lazio 2014-2020, di recente assegnazione. Questi, in particolare, saranno utilizzati per interventi di adeguamento sismico sugli istituti I.I.S. ‘San Benedetto’ (sedi di via Berlino e via Casilina nord), Itis ‘Folcara’, I.T.C.G. ‘Medaglia D’Oro’ e Liceo classico ‘G. Carducci’ (palestra).

Importanti risultati che rientrano in un più ampio elenco di finanziamenti che l’Amministrazione provinciale, a guida Antonio Pompeo, ha ottenuto sia attraverso decreti interministeriali destinati direttamente alle Province, sia attraverso fondi regionali ed europei. Per illustrare le tipologie di interventi e i progetti relativi alle scuole di Cassino, è stata organizzata una conferenza stampa per il giorno 18 maggio 2021 alle 15,30 nella Sala Restagno del Comune di Cassino, alla presenza del presidente della Provincia, Antonio Pompeo, del sindaco di Cassino, Enzo Salera e dei consiglieri provinciali delegati a Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica, Alessandra Sardellitti e Massimiliano Quadrini. Alla conferenza stampa – che sarà comunque possibile seguire via streaming – sono invitati, in presenza, i dirigenti scolastici degli istituti interessati dai finanziamenti e i giornalisti della stampa locale.

Redazione Digital